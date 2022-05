Giobbe Covatta in “6 gradi” sabato in scena a Cupramontana

CUPRAMONTANA – Giobbe Covatta al Teatro Concordia di Cupramontana. Con “6 gradi”, l’artista sarà in scena sabato 7 maggio alle ore 21.00.

Con sabato si conclude la stagione teatrale di Cupramontana con un grande nome del teatro impegnato (ma sempre col sorriso sulle labbra): Giobbe Covatta. Comico televisivo, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista: Giobbe Covatta ha da sempre sposato la causa ambientalista. “6 gradi” affronta con ironia ma anche esattezza scientifica l’impatto del cambiamento climatico sul nostro mondo.

Il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei

quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.

Dal grande attore napoletano uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

Un’occasione di divertimento ma anche per comprendere i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine probabilmente entro un solo secolo!

Prezzi dei biglietti: 18 euro intero, 13 ridotto.

I biglietti saranno distribuiti in prevendita sul sito www.ciaotickets.com e in tutti i punti vendita affiliati (diritti di prevendita 10%). Oppure direttamente in Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti ridotti sono intesi per bambini e ragazzi sotto ai 16 anni e disabili.

Per informazioni: Biblioteca di Cupramontana 0731786855

