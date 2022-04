L’Ufficio stampa della Virtus Fano premiato quale migliore di tutta la serie A3

FANO – Importante riconoscimento per la Virtus Fano il cui Ufficio stampa è stato premiato quale migliore di tutta la serie A3.

Il premio, consegnato per mano del vice direttore della Lega pallavolo di serie A Fabrizio Rossini, è il giusto riconoscimento per lo splendido lavoro che tutto lo staff dell’ufficio comunicazione di casa Virtus ha svolto per tutta la stagione, a partire dalla voce del responsabile Roberto Bobo Bevilacqua, passando per la penna di Alessia Pongetti (vincitrice del premio Roberto Stracca) e arrivando agli scatti di Paolo Magnanelli.

Questo premio rende tutta la società orgogliosa per il lavoro svolto sul piano della comunicazione, ma sprona anche questo settore nel continuare a perseguire obiettivi ambiziosi ed importanti.

L’attività della comunicazione in casa Virtus è cominciata cinque anni fa quando la squadra, allora targata Gibam, al primo anno in serie B e farcita di giovani del vivaio riuscì a conquistare la salvezza, entusiasmando un Palas Allende sempre pieno.

Lo stesso anno e quello successivo iniziarono le dirette delle partite via social, oltre ad una diffusa attività via web e sulle maggiori testate giornalistiche locali.

Successivamente, una volta che la società cittadina è approdata in serie A, l’Ufficio stampa ha sempre seguito le vicissitudini della prima squadra seguendola per tutta Italia documentando e informando gli appassionati di volley sui risultati ottenuti e mettendo in evidenza le prestazioni dei protagonisti.

