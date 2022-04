Urbino si prepara ad accogliere i turisti con un centro storico ricco di proposte

URBINO – Artigianato artistico, itinerario con apertura straordinaria di alcune chiese, Caccia alle Uova, musei aperti, mercatini e animazioni. Urbino si prepara ad accogliere i turisti durante il periodo pasquale con un centro storico ricco di proposte. L’Amministrazione comunale ha coordinato e supportato le varie realtà per creare un programma articolato.

«Per le festività pasquali –dice l’Assessore agli Eventi Elisabetta Foschi– Urbino si prepara ad accogliere gli amanti delle città d’arte. Come Amministrazione comunale abbiamo favorito e sostenuto le iniziative di varie Associazioni, creando un programma di appuntamenti che vanno a integrare le prestigiose attività dei vari musei che per l’occasione saranno sempre aperti al pubblico».

CHIESE APERTE

Dal 16 aprile / orario 10-13 e 15-18

Dopo il gradimento della scorsa edizione autunnale, da sabato 16 aprile torna “Chiese Aperte”, l’evento che riapre eccezionalmente e gratuitamente alcune chiese e oratori normalmente chiusi al pubblico.

I luoghi sono Santa Maria della Torre e Sant’Andrea Avellino in via Budassi, San Sergio in via Raffaello, Santa Maria degli Angeli in via Battisti, Cinque Piaghe in via Barocci e San Francesco di Paola in via Mazzini. Si potrà entrare con orario 10-13 e 15-18 liberamente, senza prenotazione, nel rispetto delle capienze. Ogni luogo avrà all’ingresso un totem esplicativo e si potrà scaricare anche una mappa della città con QrCode che mostra tutte le chiese aperte per l’iniziativa e anche le altre che sono normalmente aperte durante l’anno, in modo che ogni turista possa costruirsi il proprio itinerario liberamente. Quest’anno le date si moltiplicano e andranno dal 16 aprile al 1 novembre per un totale di 14 giorni. L’elenco completo: 16 aprile (sabato santo) – 1 e 15 maggio – 5 e 19 giugno – 3 luglio – 7 e 21 agosto – 4 e 18 settembre – 2, 30 e 31 ottobre – 1 novembre.

L’evento nasce da una stretta collaborazione fra Il Comune e la Pro Loco e grazie alla disponibilità dell’Arcidiocesi e delle Confraternite di San Giuseppe e del Corpus Domini.

Mercato dell’artigianato artistico

16-17-18 aprile / orario 10.00 – 20.00

Dopo le felici edizioni degli anni passati torna la consueta manifestazione pasquale in Via Valerio, che tra artigiani, dimostratori di antichi mestieri e spettacoli porterà la Pasqua tra le vie della Città Ducale. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione culturale Artigianarte con il patrocinio e il supporto del Comune di Urbino.

Il tema di quest’anno dopo le forzate chiusure degli anni passati e’ dedicata al ruolo del bello nella nostra società. Il bello e’verità , è ponte tra generazioni,è il frutto prezioso di piacere e speranza. Con questa tematica offriremo al pubblico presente un festival di 3 giorni tra artisti, artigiani, musicisti e allestimenti con giochi, attività e tanto altro. Le mattinate saranno dedicate al mondo dei bambini, che potranno partecipate ai nostri laboratori creativi nella grande sala dell’Ass. cult. Artigianarte.

Si comincerà sabato 16 aprile con gli artisti provenienti da Rimini, La combriccola dei Lillipuziani, che tra giocoleria, gag e numeri mirabolanti ci riporterà nel mondo della fantasia e della allegrezza. Continueremo con la musica del duo Upbeat Hobot, artisti poliedrici locali che intraprenderanno un viaggio sonoro tra pop e blues. Alle 17:30 inoltre vi sarà l’inaugurazione della mostra : Dualità di Faggi-Trifilò. L’arte e l’armonia per una felice vigilia di pasqua.

Il giorno della Pasqua ci ricorda come tutto sia ciclico e stagionale, come i riti e le feste, e per questo la domenica sarà dedicata alla danza. Grazie all’abilità del duo folk e jazz di Cecconi, Longoni, che con violino, fisarmonica e chitarra , faranno da maestri nella nostra tradizione folk. Alle 17:30 il TeatroCust2000 della regista Donatella Marchi ci farà assaporare quella poesia della rinascita attraverso alcune letture e attraverso la recitazione.

Lunedi 18 aprile ospiteremo la compagnia di trampolieri Circateatro, attivi da 20 anni nell’ambito delle feste e delle rievocazioni storiche, che si esibiranno con la loro folle parata, Paratrampolata in do. Alle 15:30 I bambini potranno dar sfogo alla loro energia con il gioco della pentolaccia. Tutto sarà sempre condito con la sana musica dal vivo e per la chiusura di questo festival saranno a Urbino i Blues quartet acustic trio, duo pesarese che si esibirà con la musica blues.

Non solo musica e spettacoli in questa 3 giorni, ma anche dimostrazioni di mestieri del ducato, tra scultura, incisione, ceramica e cuoio, campo giochi in piazza Valerio per la gioia dei più piccoli. Pittori che ci sveleranno i loro segreti e un bellissimo contest fotografico dal tema: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza”(cit. Papa Paolo VI) con in palio delle opere artistiche fornite dagli artigiani di Artigianarte.

Caccia alle Uova

18 aprile / ore 10.30 (costo iscrizione 5 euro)

Il lunedì di Pasquetta torna la “Caccia alle Uova” . Il tutto si svolge dalle 10.30 nel Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica) ed è destinato a un pubblico dai 3 ai 18 anni (i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori). Si comincerà con i laboratori di decorazione delle uova e le letture per i più piccoli. Dalle 11.00 saranno formate le squadre con gareggeranno per la Caccia alla Uova destinata ai più grandi (12- 18 anni di età); poco dopo, alle 11.00, inizierà la gara per i più piccoli (5-12 anni di età). Alle 12.30 ci sarà la premiazione entrambe le competizioni. Questo appuntamento nasce dalla collaborazione fra l’Assessorato alla Politiche Giovanili del Comune di Urbino, il Club IDDU e l’AVIS Sezione di Urbino, con supporto della Proloco e del Legato Albani.

MERCATINI nel centro storico: artigianato, antiquariato e modernariato

16-17-18 aprile

La Pro Loco di Urbino, con il Patrocinio e il supporto del Comune di Urbino, ha avviato il progetto “Batanài tra le mura – Artigianato, Antiquariato, Modernariato”: si vuole proprio riportare nel centro della città quelle che sono le abilità manuali e creative, nonché gli antichi oggetti del passato, della zona e non solo. Il mercatino si svolgerà dal mattino al tardo pomeriggio lungo il porticato che costeggi Corso Garibaldi.

