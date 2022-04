A Chiaravalle e Sassoferrato eletti i direttivi di sezione della Lega

ANCONA – La Lega ha rinnovato nel fine settimana segretario e membri del direttivo nelle sezioni di Chiaravalle e Sassoferrato.

Sonia Zito è il segretario della Sezione di Chiaravalle nel cui direttivo sono stati eletti Davide Candeloro e Francesco Chiavario.

Per la sezione di Sassoferrato la squadra guidata dal neosegretario Giovanni Mezzopera comprende Alessandro Mancini e Giovanni Tittoni.

“Quello dei congressi è un momento irrinunciabile per il nostro movimento: è fondamentale che i militanti, che vivono e conoscono il territorio, tornino a decidere e siano parte attiva di un progetto del quale ognuno sarà protagonista – commenta il commissario della Lega Marche on. Riccardo Augusto Marchetti – In bocca al lupo ai neoeletti: quello appena raggiunto non è un traguardo, ma l’inizio di un’avventura che insieme sapremo rendere unica e decisiva per ogni territorio. Ci tengo a ringraziare i commissari cittadini, che in questi anni sono stati un punto di riferimento indispensabile, e il commissario provinciale per il lavoro di coordinamento – conclude Marchetti – Grazie anche a tutti i militanti e sostenitori della Lega che continuano a essere l’anima del nostro movimento e a dare quotidianamente un contributo imprescindibile”.

