Con Adriatic Green Trail il territorio esplode di bellezza

FANO – Adriatic Green Trail è pronta a far brillare il nostro territorio. In programma l’8-9-10 aprile, questo viaggio in sella alla bici porterà a scoprire il nostro mare e le nostre colline attraversando più di 30 borghi nella nostra Provincia.

“Abbiamo organizzato una serie di eventi e di attività – chiosa l’assessore al Turismo Lucarelli – che stanno portando prenotazioni nella nostra città e riempendo tutti i nostri hotel con un protocollo sottoscritto proprio quest’estate, realizzando dei pacchetti turistici ad hoc. Si parte da Adriatic Green Trail, un’avventura che si può vivere interamente in bici. Ci sono degli itinerari realizzati dai ragazzi di ‘Fano Corre’ che toccano le piste asfaltate, ma che permettono di vivere appieno il nostro territorio tra mare ed entroterra, arrivando fino alle zone dell’Urbinate e del Montefeltro. Percorsi che oggi attirano persone da tutta Italia che vogliono vivere il relax nel nostro territorio. L’ 8, 9 e 10 aprile, si terrà questo magnifico evento con una serie di itinerari già organizzati. Non sarà soltanto un evento, perché in realtà con queste associazioni, insieme agli organizzatori di Fano Corre e di For-bici stiamo realizzando una serie di itinerari ciclabili che vogliamo proprio in qualche modo vendere nel mercato internazionale. Fano è pronta ad accogliervi con le vostre bici per vivere a pieno il nostro territorio, tra passeggiate in bici e walking, tra buona enogastronomia e cantine selezionate, il nostro territorio non si vive soltanto d’estate, ma anche in questi mesi primaverili. Il sito di riferimento è www.visitfano.info”.

“Lo sport – dichiara l’assessora allo Sport Barbara Brunori – incontra il turismo grazie alla magia della bicicletta. Questa Adriatic Green Trail promuove le nostre bellezze e permette di valorizzare i nostri bellissimi scorci. Una bellissima iniziativa che l’amministrazione ha voluto sostenere come volano di promozione e di declinazione di valori. Stando insieme e praticando lo sport si applica un connubio straordinario che intendiamo sostenere e rendere permanente”.

“Seguendo la traccia Gps, – affermano Matteo Broccoli e Domenico Ricc, di Adriatic Green Trail – il partecipante batterà il percorso fatto di strade secondarie sterrate per associare tutta la magia del panorama. Tre i circuiti ad anello, tutti con partenza da Magione Broccoli con la possibilità da parte dei biker di suddividere il tempo del tragitto come meglio credono. Si può partecipare a singole giornate oppure vivere tutte e tre le giornate. Non c’è classifica né tempi da rispettare. Vivere i 30 borghi sarà un’emozione da ricordare”.

