A Terre Roveresche fine settimana con due inaugurazioni

Riqualificato il centro diurno a Montebello e un campo da tennis nel Centro Sportivo a San Giorgio di Pesaro

TERRE ROVERESCHE – Con un investimento di oltre 150.000 euro, questa Amministrazione ha effettuato dei lavori di consolidamento delle ex Scuole a Montebello, un edificio di proprietà comunale, che ospita il Centro Diurno “il Mosaico” gestito dalla cooperativa sociale La Fraternità. Il centro ospita tanti ragazzi disabili e quest’anno festeggia anche i vent’anni dalla sua apertura.

“Siamo molto contenti – riferisce il sindaco Antonio Sebastianelli – in quanto l’investimento ha permesso non solo di consolidare l’immobile ma soprattutto di migliorare la fruizione dello stesso andando a creare ulteriori spazi e servizi per i ragazzi del centro”.

L’inaugurazione si terrà sabato 9 aprile alle ore 11.00 partendo con la celebrazione della parola da parte di S.E. il Vescovo Armando Trasarti e proseguendo con il taglio del nastro, gli interventi e la presentazione dei lavori eseguiti.

La settimana non è finita in quanto il giorno dopo, domenica 10 aprile alle ore 14.30, si inaugurerà il nuovo campo da tennis in sintetico nel Centro Sportivo a San Giorgio. Un altro investimento di oltre 30.000 euro voluto con decisione dall’Amministrazione con la finalità di per favorire lo sport, particolarmente dei più piccoli. Dopo l’inaugurazione del campo da tennis si terrà un mini torneo per bambini.

