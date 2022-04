“Il Partito democratico di Fano Sud accoglie con favore Adriatic Link”

di TOMMASO BITTONI*

FANO – Come Partito democratico di Fano Sud, accogliamo con favore Adriatic Link,opera strategica per la nostra Regione, che rafforzerà lo scambio di energia tra Marche e Abruzzo colmando in parte le carenze infrastrutturali dell’asse centrale della penisola.

Allo stesso tempo però, sarà necessario che la parte maggiore delle opere compensative di Terna, sia realizzata a Carrara, visti i disagi che dovrà subire e un’altra parte di tali opere sia realizzata a Fano Sud, punto d’approdo del cavo sottomarino. In particolare, come Partito democratico di Fano Sud, riteniamo sia importante puntare alla realizzazione di un nuovo sottopasso a Metaurilia e uno più a sud, verso Torrette valorizzando così un territorio a forte vocazione turistica e garantire altresì la manutenzione di quelli esistenti cosa che ad oggi è molto carente.

Rilanciamo inoltre la proposta di riesaminare il vecchio progetto realizzato ormai più di 15 anni fa, per una complanare alternativa alla Statale, lungo il tracciato già esistente della strada di mezzo, volto a togliere il traffico pesante e garantire così la sicurezza dell’intero tratto, cosa che, nonostante l’imminente installazione dell’autovelox a Metaurilia, rischierà solo di spostare il problema più a sud. Restiamo a disposizione dell’amministrazione comunale e del territorio per ulteriori proposte, anche attraverso incontri pubblici visto il tema particolarmente importante sia per lo sviluppo futuro sia per i problemi che potrebbe arrecare questa infrastruttura nel territorio di Metaurilia.

*Coordinatore di circolo – Partito democratico Fano Sud

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it