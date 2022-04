Al via a Jesi gli incontri nei quartieri di Matteo Marasca per raccogliere idee e arricchire il programma

Il candidato sindaco delle liste civiche per Jesi annuncia i primi appuntamenti in città

JESI – Un viaggio dentro ai quartieri per raccogliere proposte ed annotare criticità al fine di arricchire il programma elettorale. È quanto si appresta a fare Matteo Marasca, il candidato sindaco delle liste civiche per Jesi. Incontri che si ripeteranno prima del voto e che proseguiranno anche dopo, con cadenza mensile. Annunciate le prime tappe della prossima settimana. Si parte da Mazzangrugno, per poi raggiungere nei giorni successivi San Giuseppe, il Prato, Castelrosino e Coppetella.

«Comunicheremo settimanalmente i nostri appuntamenti – spiega il candidato sindaco Matteo Marasca -. Abbiamo una bozza preliminare di programma scaturita dagli incontri con i nostri candidati, ora chiediamo ai cittadini di integrarla. Illustreremo la nostra visione di città, i progetti su cui ci impegneremo nei vari ambiti e le fonti di finanziamento per realizzarli. Nessuna promessa campata in aria, niente equilibrismi per non scontentare alcuni. Jesi merita determinazione e chiarezza. La stessa trasparenza che mi porterà ad annunciare metà della squadra di giunta prima delle elezioni, così da esplicitare preventivamente le competenze in campo e dare maggiore libertà agli elettori di decidere se accordarmi la loro fiducia».

Come già detto, Matteo Marasca, qualora diventasse sindaco, tratterrà la delega ai lavori pubblici per poter monitorare in prima persona i cantieri e le manutenzioni. «È un problema sentito in città e intendo assumermi questa responsabilità, senza delegare altri», rimarca.

Quindi, l’appello. «Chiedo fin da ora ai cittadini di inviare segnalazioni e proposte alla mia mail personale: “matteomarascasindaco@gmail.com”. Cercherò di rispondere a tutti. Grazie in anticipo».

LE PRIME TAPPE DELLA “MAPPA DEL FARE” 🗺

Sta per partire il primo viaggio nei quartieri per incontrare i cittadini e andare a completare insieme la “Mappa del Fare”.

Le tappe della prossima settimana saranno:

📍 Mazzangrugno : Lunedì 4 Aprile ore 18:00 presso la Sala Parrocchiale. Un secondo appuntamento, a seguire, sarà a cena presso il ristorante “Paoloni La Brusca” alle 20:00 (per prenotazioni chiamare il numero: 345 7757275 )

📍 San Giuseppe : Martedì 5 Aprile ore 16:30 presso la Bocciofila del Campo Boario

📍 Prato : Mercoledì 6 Aprile ore 21:00 presso il Circolo dell’Aurora vicino alla chiesa di San Sebastiano

📍 Castelrosino : Giovedì 7 Aprile ore 17:00 direttamente nella strada principale della frazione

📍 Coppetella : Giovedì 7 Aprile ore 18:30 presso il parcheggio del ristorante “Cardella” per poi passeggiare nella frazione

