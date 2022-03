A Montecarotto Emilio Celata è Anna Karenina per “Finalmente a Teatro”

MONTECAROTTO – Il Teatro Comunale di Montecarotto si prepara ad accogliere il terzo appuntamento della rassegna “Finalmente a Teatro” curata dalla Uao Spettacoli, grazie alla preziosa collaborazione della ProLoco, con il Patrocinio del Comune di Montecarotto.

Domenica (3 aprile) alle ore 18 è la volta di “Emilio Celata è Anna Karenina. Viaggio in un magone di prima classe” di e con Emilio Celata ed Elisa Celata e Sandro Nardi che ne cura anche la regia. La produzione è del Teatro Boni di Acquapendente (Vt).

Lo spettacolo vede protagonista l’attore Emilio Celata, incastrato in un quadrato di luci, che dipinge il surrealismo ritmico dei tanti personaggi che girano intorno alla protagonista Anna Karenina: una donna fuori di sé, caparbiamente presente a sè stessa, ispirata al celebre personaggio del romanzo di Tolstoj.

I pochissimi oggetti in scena stupiscono lo spettatore quando si trasformano in figure che accompagnano l’attore quasi a non volerlo lasciare solo dentro la scena. Anna appare ritmicamente naïf e tremendamente vera e totalizzante.

Il racconto è un insieme di impressioni che, in un saliscendi di vortici intrecciati di surrealismo e verismo: una narrazione non certo lineare, da cui lo spettatore riuscirà a uscirne meravigliato e arricchito.

Il disegno luci è di Filip Marocchi – Stas Terni. È possibile acquistare i biglietti chiamando il numero 333.5001699 o attraverso il sito www.ciaotickets.com.

Si ricorda che l’accesso a teatro è subordinato alle regole vigenti anti contagio da Covid 19.

