Un nuovo contributo alla storia di Mondolfo nel Ducato d’Urbino

Sabato pomeriggio la presentazione del libro curato da Alessandro Berluti, Roberta Francolini e Claudio Paolinelli. Presentazione di Gabriele Barucca

MONDOLFO – Con la presentazione del libro “Per un contributo alla storia di Mondolfo nel Ducato d’Urbino” in programma sabato 2 aprile alle ore 16,30 Archeoclub chiude le celebrazioni nella città fortificata sul mare per il 50° dell’associazione a livello nazionale. Volume scritto a più mani da Alessandro Berluti, Roberta Francolini e Claudio Paolinelli esce con la presentazione di Gabriele Barucca, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova.

La presentazione sabato (2 aprile) alle ore 16,30 nell’Insigne Collegiata di Santa Giustina presso la Piazza del Comune a Mondolfo andrà dunque ad arricchire le opere realizzate dall’Archeoclub per la conoscenza della cultura e dell’arte del territorio. Documenti inerenti la millenaria storia di Mondolfo, il legame di questa Terra col Ducato d’Urbino, pagine d’archivio e di storia dell’arte elegantemente composte sostanziano il nuovo libro, ulteriore apporto della sede locale dell’Archeoclub d’Italia all’approfondimento di pagine di vissuto, antico e recente, fra Mondolfo e Marotta. Occasione anche per parlare di nobili famiglie mondolfesi, ascritte nel catalogo nel patriziato locale di reggimento; per conoscere di legami epistolari fra esponenti della città fortificata sul mare e Roma, corrispondenze ancora tutte da indagare; per approfondire manufatti ceramici di antica data e ampie tele conservate in uno dei borghi più belli d’Italia. Alla presentazione – aperta a tutta la cittadinanza – si rispettano le indicazioni di prevenzione covid, indossando la mascherina.

Seguirà una visita alla mostra “Ritratti dei Duchi d’Urbino” a Mondolfo presso i Musei civici di Mondolfo. Per informazioni: www.castellodimondolfo.it

