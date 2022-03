Lunedì verrà proiettato al Politeama di Fano il film/documentario Amori

FANO – Lunedì 28 marzo, alle ore 21, verrà proiettato come evento unico, presso il cinema Politeama di Fano, il film/documentario AMORI – regia di Stefano Ceccarelli e Gabriele Anastasio.

“AMORI è un nuovo viaggio che indaga l’amore nelle sue svariate forme. È il sentimento per eccellenza, ma anche il più insondabile, al punto che una sola voce non basta a descriverlo. AMORI raccoglie testimonianze di bisogni, distacchi, perdite, compromessi, esplorazioni, purezza, tenacia, salvezza e consolazione.”

Il film, prodotto nel 2020, ha da poco vinto il Primed di Marsiglia, il Premio Internazionale del Documentario e del Reportage Mediterraneo nella categoria “Arte, Cultura e Patrimonio del Mediterraneo”.

Nel 2021 ha inoltre partecipato a numerosi festival italiani e internazionali, tra questi:

38esima edizione del Bellaria Film Festival: Official Selection;

Cineoff di Offagna: vincitore “Miglior Documentario”;

Perugia Social Film Festival: Official Selection;

Tokyo Film Awards: Medal Bronze Best Feature Documentary;

Love ahn Hope International Film Festival a Barcellona: Official Selection Boden International.

Ora verrà proiettato a Fano, città dove è nato e cresciuto uno dei due registi, Stefano Ceccarelli, che oggi risiede a Perugia e, oltre alla sua professione da regista, è docente del corso di “riprese/montaggio video” all’Istituto Italiano di Design di Perugia.

Titolo: Amori

Sinossi: Il documentario si apre con un omaggio a Pasolini e al suo Comizi d’Amore (film del 1965). Da lì in poi gli Autori ci portano in un nuovo viaggio che indaga l’amore nelle sue svariate forme. È il sentimento per eccellenza, ma anche il più insondabile, al punto che una sola voce non basta a descriverlo, “Amori” raccoglie testimonianze di bisogni, distacchi, perdite, compromessi, esplorazioni, purezza, tenacia, salvezza e consolazione. Un documentario sull’amore, ma soprattutto sulle persone che amano, una piccola finestra aperta. Come scrivono gli stessi autori “un piccolo film che si agita in mezzo agli squali in mare aperto”

Regia: Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli

Musica: Lucio Canu

Locandina: Massimo Boccardini

Produzione: Laboratorio di Cinema Gabriele Anastasio – Stefano Ceccarelli – Regione Umbria

Colorist: Eros Guerra

Genere: Documentario

Italia 2020

Durata 60 minuti

Colori 16:9

Gabriele Anastasio è nato il 20/09/59 a Castellammare di Stabia. Ha fondato nel 2001 a Perugia il Laboratorio di Cinema Permanente Gabriele Anastasio, laboratorio da dove sono passati e sono usciti molti ragazzi che hanno trovato lavoro nel campo del cinema.

Stefano Ceccarelli è nato il 05/11/1982 a Fano e dal 2012 vive a Perugia.

Nasce e si specializza come operatore di ripresa/montatore per poi approcciarsi al mondo della regia.E’ docente del corso di “riprese/montaggio video” all’Istituto Italiano di Design di Perugia.

FILMOGRAFIA ESSENZIALE DEI LAVORI SVOLTI INSIEME

SGUARDI SU PERUGIA (2013) 8 Cortometraggi su diversi quartieri di Perugia

Con il contributo del Comune di Perugia

Regia Gabriele Anastasio. Riprese/montaggio Stefano Ceccarelli

TEATRO RIFUGIO (2014) Documentario. durata (50 minuti)

Il film parla del laboratorio teatrale che Danilo Cremonte, da più di 20 anni, dedica ai richiedenti asilo e agli stranieri che vivono a Perugia.

Regia Gabriele Anastasio.

Aiuto regista Stefano Ceccarelli

TOTEM (2015)

Lungometraggio durata 69 minuti

Regia Gabriele Anastasio

Aiuto regista Stefano Ceccarelli

CIRO (2015) Cortometraggio durata 8 minuti.

Regia Gabriele Anastasio

Riprese/montaggio Stefano Ceccarelli

RITRATTI (DAL 2016 IN CORSO)

Ritratti a personalità di spicco che parlano della propria vita e della inevitabile morte.

Da 3 anni collaborano e proiettano i loro Ritratti a Umbrialibri.

Regia Gabriele Anastasio

Direttore della fotografia Stefano Ceccarelli

PROVE D’AUTORE (2017) Lungometraggio a episodi.

Il film è il racconto di un anno di laboratorio cinematografico dedicato a ragazzi dai 15 ai 30 anni.

Regia Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli

AMORI (2020) Documentario 60 minuti

Il documentario parte da Comizi d’Amore di Pasolini, da lì parte per un nuovo viaggio raccontando diversi tipi di amore.

Regia Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli.

