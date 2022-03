Nuove attrezzature informatiche al ‘Della Rovere’ di Urbania

URBANIA – Omnicomprensivo ‘Della Rovere’ sempre più al passo con i tempi. Gli studenti dell’Istituto durantino da oggi potranno contare su 25 computer di nuova generazione, funzionali a tutti i laboratori collegati ai corsi di meccanica.

Operazione finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (contributo di 26mila e 500 euro, ndr) e supportata, per gli arredi degli spazi di via Leopardi, dalle ditte ‘Eptagroup’ di Lunano e ‘Passeri’ di Urbania. «Stiamo introducendo la robotica e l’automazione. La dotazione arricchisce l’offerta formativa e migliora le competenze professionali.

Negli ultimi due anni abbiamo registrato un aumento costante delle iscrizioni: segno del grande interesse per i nostri corsi», sottolinea la dirigente scolastica Antonella Accili, che ringrazia il presidente della Fondazione Carisp Marco Martelli e i membri del consiglio d’amministrazione presenti. All’inaugurazione anche la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni, oltre al sindaco Marco Ciccolini: dal Comune la sponda per gli interventi di manutenzione dell’aula. In attesa del trasferimento della meccanica nel nuovo polo scolastico che nascerà in località Casinina, grazie al progetto della Provincia.

Commenta il presidente Giuseppe Paolini: «Una scuola coraggiosa e dinamica, capace di crescere grazie al collegamento con il territorio. Ringraziamo la Fondazione Carisp, il Comune di Urbania e le ditte locali coinvolte in un’azione che testimonia sensibilità verso le nuove generazioni Sul ‘Della Rovere’ la Provincia ha investito fortemente e continuerà a farlo in futuro». Il dirigente dell’Edilizia Scolastica Maurizio Bartoli ricorda gli interventi: «Dai lavori su palazzo Rasi all’acquisto dell’ex convento di Santa Chiara, dove porteremo avanti il recupero della struttura. Proseguiremo con questo approccio anche in futuro».

Tra i presenti anche la sindaca di Peglio Cristina Belpassi. (f.n.)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it