Il Borgo dei Borghi, i Comuni dell’Itinerario della Bellezza sostengono Pergola

PERGOLA – Insieme per Pergola e le Marche. Il centro della provincia di Pesaro Urbino, uno de I Borghi più belli d’Italia, rappresenta la regione Marche nella entusiasmante sfida di grande successo ‘Il Borgo dei Borghi’, giunta alla nona edizione. Domenica scorsa la città dei Bronzi dorati è stata protagonista all’interno del programma Kilimangiaro di Rai3, condotto da Camilla Raznovich. E da domenica sera la sfida è entrata nel vivo, con l’apertura delle votazioni.

Il sostegno a Pergola sta arrivando da più parti. Convinto e appassionato quello di Confcommercio Marche Nord e dei Comuni aderenti al progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino.

Alla presentazione della sfida tra i Borghi più belli d’Italia, insieme al direttore Amerigo Varotti, alla sindaca Simona Guidarelli e all’assessora al turismo Sabrina Santelli, sono intervenuti il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, quello di Terre Roveresche Claudio Patregnani e l’assessore di Fossombrone Federica Romiti.

«Abbiamo voluto invitare – ha esordito Varotti – gli amministratori dei Comuni dell’Itinerario della Bellezza perché questa sfida che vede protagonista Pergola a livello nazionale è una occasione per tutto il nostro territorio. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, votando, e invitando a farlo. Con Pergola valorizziamo e promuoviamo le Marche».

‘Vota Pergola, fai vincere le Marche!’ lo slogan coniato dall’amministrazione comunale. E’ possibile votare fino al 3 aprile nel sito www.rai.it/borgodeiborghi dove è pubblicata la pagina di presentazione dei 20 borghi in concorso ‘Vota il tuo borgo preferito’. La modalità di votazione è semplice. Si potrà esprimere un voto al giorno da ogni mail. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la preferenza. Chi non è registrato dovrà creare una utenza Raiplay. E’ possibile accedere anche con Facebook e altri social. Il voto è gratuito.

«Questa gara a cui Pergola ha l’onore di partecipare – ha proseguito Guidarelli – è una straordinaria opportunità di visibilità a livello nazionale non solo per il nostro borgo ma per l’intera regione Marche. L’invito a tutti i marchigiani è quindi quello di sostenere Pergola. Ci gratifica partecipare a questa sfida, risultato del lavoro fatto da noi negli ultimi anni e dalle amministrazioni precedenti, anche grazie alla collaborazione di Confcommercio. Come si evince dal video di presentazione siamo stati selezionati per la bellezza del borgo, i Bronzi dorati, tesori unici al mondo che custodiamo, i prodotti tipici, le nostre colline. E’ un territorio intero che deve emergere. Siamo molto contenti di condividere questa iniziativa con gli altri Comuni dell’Itinerario. Solo insieme si possono raggiungere risultati importanti». Ha proseguito Santelli: «Pergola è stata scelta grazie al lavoro di squadra. Fondamentale è stato il video promozionale realizzato durante il lockdown che ci ha dato una enorme visibilità nazionale, sia nei social che su prestigiose riviste. E’ questa una sfida di tutta la regione, se vince Pergola vincono le Marche. A sostenerci anche personaggi noti, come la cantante Noemi che ha origini pergolesi, allenatore della nazionale femminile di pallavolo, campione d’Europa, Davide Mazzanti, Davide Rampello, professore, regista, direttore artistico del Padiglione Italia a Expo Dubai, e altri che verranno svelati nei prossimi giorni.

Convinto il sostegno di Vimini: «Questa di Pergola è un’altra bella sfida dopo quella di Pesaro. Tra qualche ora conosceremo quale sarà la capitale italiana della cultura 2024. Due percorsi entusiasmanti e di grande importanza per la crescita delle rispettive comunità e la visibilità di un territorio intero. Sosterremo Pergola, borgo vivace, ricco di storia, cultura e tradizioni». Lo farà anche Fossombrone: «Siamo molto contenti – ha evidenziato l’assessore Romiti – che Pergola rappresenti le Marche. Ci adopereremo per sostenerla. E’ fondamentale lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi». Ha concluso Patregnani: «Ho avuto il piacere di vedere domenica la trasmissione Kilimangiaro e il video di Pergola mi ha davvero emozionato. Ho già votato in questi giorni, continuerò a farlo e inviterò tutti a fare lo stesso, perché con Pergola possono vincere tutte le Marche».

La classifica finale verrà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai3 domenica 17 aprile 2022. Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: https://www.rai.it/borgodeiborghi/

