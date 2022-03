Improvviso decesso dell’ex presidente della Provincia di Pesaro Daniele Tagliolini

PESARO – E’ deceduto oggi, all’età di 45 anni, Daniele Tagliolini, ex presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e presidente di Marche Multiservizi. Il decesso dopo una battaglia con una malattia incurabile.

Daniele Tagliolini è stato un amministratore con un amore immenso per il territorio e la sua gente.

“Non ci sono parole per descrivere il mio dolore e quello di un’intera comunità. Mi si spezza il cuore a pensarti senza più la vitalità che ci dava la carica”. È il cordoglio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci per la scomparsa di Daniele Tagliolini.

“Proprio ieri – aggiunge Matteo Ricci – ci siamo sentiti per concordare la linea da tenere sulle infrastrutture della provincia. Daniele era un amministratore appassionato e lungimirante, un politico leale e interessato solo alla sua terra. Una persona sempre positiva, un amico sincero. Un abbraccio forte alla moglie, ai figli e ai tanti che gli vorranno bene per sempre. Ciao Dani, ciao amico mio”.

“Non tanto un politico, quanto un amministratore, un amministratore di quelli bravi per davvero”, scrive invece il sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dellonti, nel ricordare Daniele Tagliolini.

“Bravo perché avevi una visione, avevi un progetto in testa per le comunità che hai amministrato, avevi dei sogni … e tanti ne hai realizzati, che rimarranno lì ad imperitura memoria.

“Hai fatto il sindaco a Peglio per 15 anni, hai ricoperto il ruolo di presidente della Provincia quando c’erano pochi spiccioli per le strade ed era un problema anche per spazzare la neve, in quegli anni dal 2014 al 2019 quando solo i “folli” potevano amministrare le province, e tu lo eri.. un folle visionario, ma tanto tanto concreto.

“Ed ora eri presidente della Multiservizi – aggiunge Dellonti -, in un momento anch’esso complicato, con crisi di approvvigionamento idrico, problemi da risolvere sugli impianti del ciclo di rifiuti.. e tanto altro.

“Non ti sei mai fatto mancare nulla insomma, ma è giusto così, quando il gioco si fa duro, servono uomini capaci come lo eri tu. Grazie per il percorso che abbiamo fatto assieme nell’amministrazione provinciale, grazie per tutto quello che mi hai insegnato….

“Perdiamo – conclude Davide Dellonti – una grande persona, ma il ricordo di te, di chi eri e di ciò che hai fatto, allieverà anche il nostro dolore. Un abbraccio alla tua famiglia. Ciao amico mio”.

