Domenica nella palestra Metaurilia di Fano torna la boxe: attese sfide tra atleti marchigiani, romagnoli e abruzzesi

di GABRIELE FRADEANI

FANO – Domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17, presso la palestra Metaurilia di Fano, la Audax Boxe organizza una riunione che vedrà undici combattimenti fra atleti marchigiani, romagnoli e abruzzesi.

Presenti ben dieci palestre con i loro migliori atleti che si daranno battaglia sulla distanze delle tre riprese. Gli incontri, almeno sulla carta, risultano equilibrati e questa è certamente una garanzia di spettacolo. Per quanto riguarda la nostra regione da seguire con attenzione le prove dei pugili della società organizzatrice Sulcaj, Polverari e Saliu; degli anconetani della Upa Fondi e Ascani; del fermano Gironelli.

Previsto anche un match fra ragazze: la D’Amore della Nike e la Gelsi della Carabini, impegnate in una rivincita fortemente voluta dalla fermana. Altra rivincita di grosso interesse quella che vedrà opporsi Gironelli Elia della Nike di fermo a Migani Manuel della Tijger Gym. Nel precedente match, svoltosi a Terre Roveresche la vittoria era andata a Gironelli per ferita alla prima ripresa; verdetto che ha dato luogo ad un necessario rimatch per definire una superiorità rimasta in sospeso.

Il programma

Elite kg 60 donne: D’Amore Clara (Nike) vs Gelsi Elena (Carabini Boxe); junior kg 66: Ascani Tommaso (Upa) vs Centola Antonio (Pug. Rosetana); kg 60: Tumani Federico (Pug. Senigallia) vs Intermite Gianluca (Upa); Kg 54: Ayoub Rachidi (Upa) vs Mirashi Giorgio ( Pug. Senigallia); Youth kg 67: Fondi Lorenzo (Upa) vs Casmpa Michele (Cattolica Boxe); kg 60: Saliu Krejan (Audax) vs Lancellotti Filippo); Elite kg 82: Santoli Michele (Audax) vs Fall El Ousmane (Upa); kg 64: Sulcay Klajdi (Audax) vs Arapi Bekim (Edera Ravenna); kg 70: Polverari Giovanni (Audax) vs Leonzi Emanuele (Pug. Rosetana); kg 75: Gentile Luca (Edera Ravenna) vs Sanna Nicolò (Tjiger Gym); kg 69: Gironelli Elia (Nike) vs Migani Manuel (Tijger Gym)

