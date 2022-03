Puliani ricorda i 100 anni della nascita di Pasolini e la sua denuncia contro la guerra

FANO – Pasolini e la Guerra: una denuncia di grande attualità. Sabato 5 marzo, a cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Massimo Puliani (nella foto) docente e regista, ricorderà l’attività dello scrittore con un programma che potrà essere visto sulla pagina Youtube della Rocca Malatestiana di Fano e nella pagina Facebook di Fano Rocca.

Il programma del docente universitario e dell’accademia di belle arti di Macerata, avrà al centro dell’interesse la posizione dell’eclettico poeta nei confronti delle guerre e delle dittature, con la riproposizione della denuncia che Pasolini fece all’indomani delle due drammatiche invasioni da parte dell’Unione Sovietica in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968. Puliani affronterà i due tragici eventi che richiamano l’attualità l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, con una poesia che Pasolini scrisse per il suo docu-film “La Rabbia” (1963) e con il testo teatrale “Bestia da stile” scritto durante una convalescenza per ulcera nel 1965/’66 e poi ristrutturato appunto dopo i fatti tragici della soppressione della “Primavera di Praga” con l’individuazione del protagonista in Jan Palach che si diede fuoco per protesta al regime nella Piazza Rossa di Mosca.

La giornata dal titolo 100PASOLINI prevista nella Rassegna “RoccAperta”, organizzata “In Partenariato” con tre associazioni fanesi si terrà nella programmazione estiva della Rocca.

Massimo Puliani, esperto pasoliniani, ha al suo attivo un libro sul Teatro di Parola (ed. Lo Scrigno) edito da Zichichi scritto in collaborazione con Gualtiero De Santi, un docu-film tratto da un poema/danza di Pasolini “Vivo e Coscienza”, una serie di saggi sul Manifesto del Teatro di Parola con incontri con attori storici come Marisa Fabbri, Judith Malina del Living Theatre, e studiosi e critici Renato Nicolini, Franco Quadri e attori pasoliniani come Laura Betti e Ninetto Davoli.

