Dopo l’incendio alla raffineria oggi a Falconara si terrà un presidio di protesta

FALCONARA – Dopo l’incendio di ieri alla raffineria dell’Api il laboratorio Falkatraz ed i comitati Malaria e Ondaverde hanno organizzato per oggi pomeriggio (venerdì 25 febbraio) un presidio in piazza del Municipio, davanti a Palazzo Bianchi, a Falconara. L’appuntamento è per le ore 18.30.

“E’ necessario dare da parte di tutti e tutte un segnale. Noi non minimizziamo, non ci arrendiamo – si legge in una breve nota -, non intendiamo più accettare questo stato di cose costellato da continue emergenze che rendono la vivibilità della nostra città non più sostenibile”.

