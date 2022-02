Primo Raccolto e Techfem Spa insieme per valorizzare il territorio

FANO – Primo Raccolto e Techfem S.P.A insieme per valorizzare il territorio. In virtù dell’accordo siglato, i dipendenti e il personale dell’azienda fanese specializzata in ingegneria a servizio dell’ industria energetica ricevere direttamente in ufficio o a casa i prodotti di Primo Raccolto. Una partnership che fa leva sulla profonda attenzione di Techfem S.P.A nei confronti di temi come la sostenibilità e l’attenzione verso il territorio.

“Siamo un’azienda di Ingegneria multidisciplinare – spiega Nicoletta Ziosi, Responsabile Risorse Umane di Techfem S.P.A – nata a Fano circa 40 anni fa e operiamo nel settore energetico. Forniamo servizi di progettazione, Project Management e collaudi e il nostro focus ora punta alle nuove economie energetiche e alla transizione ecologica”. Tra i motivi che hanno spinto Techfem S.P.A ad aderire a Primo Raccolto c’è la volontà di dare a tutti i nostri collaboratori la possibilità di reperire con facilità prodotti genuini e a km 0. Nel contempo c’è l’interesse a sostenere iniziative del territorio che possano portare benefici a chi vive e opera in questo territorio. Primo raccolto è uno strumento che rende facilmente reperibili, con una unica spesa, prodotti stagionali ricercati e con provenienza tracciabile. Benessere e salute delle persone dipendono in gran parte dall’alimentazione. Per questo motivo vogliamo dare una spinta ai produttori che valorizzano le materie prime naturali e di qualità. Inoltre, come azienda che opera nel settore energetico, siamo particolarmente sensibili alla riduzione delle emissioni di CO2 e apprezziamo molto le attenzioni di Primo Raccolto verso il trasporto della spesa che, in taluni casi, avviene addirittura tramite cargo bike. Sostenere il territorio nel quale operiamo è da sempre una nostra prerogativa, come lo è sostenere iniziative coraggiose di giovani imprenditori della nostra città”.

“Siamo davvero felici – spiega Jacopo Frattini, uno dei soci di Primo Raccolto – di entrare in contatto con una realtà solida e all’avanguardia come Techfem S.P.A. Alla base, c’è la comune volontà di valorizzare il nostro territorio e i prodotti di qualità. Queste partnership sono anche motivo di orgoglio per i nostri produttori che hanno scelto di darci fiducia. In sostanza il nostro progetto coniuga la genuinità dei sapori del nostro territorio con la forza della digitalizzazione. Il lockdown e la pandemia ci hanno abituato a nuove modalità di acquisto che virano sempre di più verso la consapevolezza, la sostenibilità e il valore aggiunto del servizio. Per questo invitiamo i nostri concittadini fanesi a visitare il www.primoraccolto.it, per gustare i sapori della nostra terra comodamente da casa”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it