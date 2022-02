Una nuova pista ciclabile lungo l’Arzilla per arrivare al mare

FANO – Partendo da Mombaroccio, passerà per Fano una nuova ciclovia che arriverà al mare utilizzando il percorso pedonale creato nel 1995 nel tratto finale del torrente Arzilla.

Aumenterà quindi il numero delle persone che ora percorrono a piedi e in bicicletta questo tratto che, è bene ribadire, è solo pedonale; infatti, chi passa in bici lo fa a suo rischio e pericolo anche da punto di vista assicurativo; per questo è necessario che diventi una ciclabile a norma, accessibile anche alle persone in carrozzella che finora non hanno potuto utilizzare questo percorso.

Si tratta di un’operazione che, dopo vari aggiustamenti, risponde finalmente alle richieste di tantissimi cittadini che da anni attendono il miglioramento del vecchio sentiero, compreso il ponticello che unisce due popolosi quartieri. Sarà la natura a rimediare in poco tempo all’impatto visivo delle cestonate, come è già avvenuto per quelle esistenti completamente ricoperte dalla vegetazione.

Inoltre, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’Illuminazione con sensori di passaggio, i punti di sosta, il rinfoltimento delle alberature esistenti, in parte in cattive condizioni, un fondo stradale più largo e regolare realizzato con materiale adeguato renderanno ancora più agevole e sicuro questo percorso che evita l’attraversamento della pericolosa strada nazionale.

Visto che la nuova pista ciclabile passerà per Santa Maria dell’Arzilla, è coinvolta anche Pesaro che ha già messo in programma il suo intervento; si spera quindi che, grazie all’impegno di ben tre Comuni, in tempi ragionevoli venga realizzata un’infrastruttura utile, di qualità ma soprattutto sicura; perché sulla sicurezza non si può risparmiare, né scommettere.

