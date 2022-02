Lucarelli presenta in anteprima a Fano gli eventi dell’estate 2022

FANO – “Con questa anteprima degli eventi 2022 vogliamo farci trovare pronti nel promuovere le nostre peculiarità, le nostre bellezze e le nostre manifestazioni che ci contraddistinguono”.

L’assessore Etienn Lucarelli gioca sull’anticipo nel presentare le iniziative dell’anno che abbiamo davanti, puntando su un’idea chiara: “Questa presentazione è un modo anche per generare fiducia in una città che vuole sempre più essere viva. Un metodo di importante per avere uno sguardo a 360 gradi e per far sì che il racconto della città possa essere sempre più condiviso con gli operatori locali”. Attraverso la definizione delle date e l’annuncio della programmazione, Lucarelli rimarca che “Operatori turistici, albergatori e gli stessi opinion leader del turismo cittadino avranno la possibilità di iniziare a primavere la nostra città nelle fiere, con i propri clienti e nel mercato di riferimento. Siamo voluti partire in anticipo perché giocando di squadra con le associazioni di categoria, operatori e mondo del ricettivo possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

Entrando nel merito di quello che è il calendario, Lucarelli fa leva sul fatto che in “ogni fine settimana sarà pieno dia attività che guardano alla letteratura, all’enogastronomia, alla creatività, alla musica, alla cinematografia. Una sinergia tra tutti gli attori della nostra città”. Lucarelli poi allega lo sguardo anche al coinvolgimento di “Valli a Scoprire, il portale che mette in rete tutti i talenti dei comuni del territorio. Con una progettualità unitaria, il turista potrà conoscere tutte le proposte per un’esperienza unica e davvero sensazionale. Inoltre, ci apriremo agli itinerari turistici come quella della tradizione marinara o Itineris che porterà chi soggiornerà a Fano in giro nelle aziende e le realtà del nostro entroterra. I nostri contenitori culturali saranno pronti ad ospitare grandi eventi”.

PROGRAMMA DEI PRINCIPALI EVENTI DELL’ESTATE 2022

Sabato 30 aprile si apre la stagione degli eventi con l’International Jazz Day, a seguire l’8 maggio è prevista la COLLEMAR-ATHON, il 21 e il 22 maggio è in programma il GRAN GALÀ DELL’OLIO 2022. Da giungo fino ad agosto sono a calendario il “Mercoledì degli Artisti”, mentre il primo fine settimana di giugno è previsto il Carnevale di Fano.

La X edizione del Festival Passaggi è in calendario dal 20 al 26 giugno, mentre da venerdì 1, a domenica 3 luglio, avrà luogo il Palio delle Contrade.

Per i primi tre sabati del mese di luglio, è a calendario il SYMPHONY POP FESTIVAL.

L’ultimo week-end di luglio avrà luogo la XXX edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE FANO JAZZ BY THE SEA.

Ad agosto i venerdì saranno dedicati ai CONCERTI D’ORGANO, mentre dal 18 al 21 ci sarà il PAESE DEI BALOCCHI.

Conclude gli appuntamenti estivi la FIERA DI SAN BARTOLOMEO, prevista dal 24 al 26 agosto.

