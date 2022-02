Domenica lo storico Palazzo Cassi di San Costanzo apre le porte agli amanti della storia

SAN COSTANZO – San Costanzo torna a far visitare gratuitamente Palazzo Cassi, palazzo storico sito nella piazza centrale del paese.

Domenica 6 febbraio dalle ore 15 alle ore 20 ci sarà un’apertura straordinaria con tour guidato completamente gratuito organizzato dal Punto IAT del comune.

Conosciamo meglio Palazzo Cassi

Recentemente restaurato, Palazzo Cassi è il museo di San Costanzo e dei suoi cittadini. La biblioteca al piano terra, la Pinacoteca e la sezione Archeologica al primo piano o piano nobile, una mostra permanente di pittura e fotografia, fanno rivivere i fasti di un tempo. Sobrio ed elegante nella sua facciata bianca, risalta rispetto agli altri edifici intorno per le sue grandi dimensioni: è infatti il frutto dell’unione di due palazzi, un po’ come a dire che questo è il luogo per antonomasia della fusione e dell’incontro dell’élite cittadina.

E’ possibile accedervi anche tramite ascensore e con animali di piccola taglia.

Non è necessaria la prenotazione, sarà controllato il super green pass e mascherina ffp2.

Non solo cultura… ma risate e bellezze architettoniche

Un’occasione da cogliere è quella della scoperta della nuova Piazza San Pio da Pietrelcina, recentemente restaurata ed inaugurata il 15 Gennaio. La piazza della convivialità e della comunità sancostanzese, nuovo gioiello architettonico studiato per risaltare le fattezze delle mura storiche. Da non perdere anche la visita del borghetto, le sue case colorate e l’affresco con cui il famoso pittore Natale Patrizi, in arte Agrà, racconta San Costanzo.

Sempre domenica 6 febbraio, avrà luogo presso il Teatro della Concordia lo spettacolo per bambini “Il Pirata che voleva rubare i sogni” alle ore 17.00. E’ possibile prenotare il biglietto online sul sito di Vivaticket.

