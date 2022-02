Per la Strada provinciale 94 Monterolo in arrivo 200mila euro dalla Regione

Finanziato il primo stralcio per il consolidamento del movimento franoso

PERGOLA – La Regione Marche, che ha funzioni in materia di difesa del suolo, ha finanziato con 200mila euro (annualità 2023) il primo stralcio dell’intervento di consolidamento del movimento franoso che interessa la strada provinciale 94 “Monterolo”, nel comune di Pergola. Come si ricorderà, dopo l’ampio dissesto che nel 2018 aveva interessato l’intero versante, causato da eventi piovosi eccezionali, la strada era stata chiusa al traffico e poi riaperta nel 2020 dopo un intervento di ingegneria naturalistica effettuato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con fondi del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, per un importo di 100mila euro.

“Ora, con il finanziamento regionale assegnato alla Provincia in qualità di ente attuatore dei lavori – commenta il dirigente del Servizio Viabilità dell’amministrazione provinciale Mario Primavera – si potrà procedere ad un successivo intervento, seguendo quanto previsto dai sondaggi geologici e dalla relazione geotecnica che aveva predisposto la Regione Marche. Per stabilizzare ulteriormente il versante interessato sono necessarie infatti alcune palificate collocate a profondità importanti, tra i 6 e gli 8 metri al di sotto del piano stradale”.

“Lavori di questo tipo – evidenzia il presidente della Provincia Giuseppe Paolini – richiedono uno sforzo economico importante, che va al di là delle competenze della Provincia non avendo più il nostro ente, per legge, funzioni nell’ambito della difesa del suolo. Ringraziamo la Regione Marche per aver inserito nel ‘Programma interventi manutenzione idraulica e difesa del suolo 2023’ questo primo stralcio, restando in attesa di ulteriori finanziamenti per andare a completare il consolidamento di tutto il versante e rispondere alle esigenze degli abitanti del comprensorio”. (g.r.)

