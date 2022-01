Inaugurato a Urbino dal sindaco Gambini il nuovo superstore Conad Montefeltro

URBINO – Inaugurato stamattina dal sindaco Maurizio Gambini il nuovo superstore Conad Montefeltro in via Sasso a Urbino.

Rinnovato negli arredi e nella disposizione dei prodotti, lo storico punto vendita gestito dalla società MaxiConad Montefeltro, associata a CNA, si estende su una superficie di 1.600 metri quadri e impiega 41 dipendenti. A gestire la struttura, completamente rinnovata nel concept e negli arredi e che conta 41 dipendenti, i soci Luca e Sara Galuzzi, Massimo Monceri e Alvino Canavacci. All’interno grande attenzione ai prodotti del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. A disposizione dei clienti anche macelleria servita, la pescheria al banco, la gastronomia.

Oltre al primo cittadino della città Ducale all’inaugurazione era presente anche la responsabile della Consulenza del lavoro della CNA Deborah Primavera. “E’ un giorno importante per MaxiConad Montefeltro – dice – ma anche per la CNA di Pesaro e Urbino che coglie in quest’opera di rinnovamento dei punti vendita un segnale di ottimismo in un momento particolarmente delicato e che va nella direzione di una crescita e sviluppo complessivo del settore”.

Oltre al supermercato di via Sasso, MaxiConad Montefeltro gestisce a Urbino il Conad City di via Salvemini, il Conad spesa facile di via Raffaello. A Pesaro il Superstore di via del Novecento e il Conad Spesa facile di Largo Volontari del Sangue. Quattro punti vendita che danno lavoro a 160 dipendenti.

Nelle foto: il sindaco Maurizio Gambini taglia il nastro; i quattro soci del MaxiConad Montefeltro

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it