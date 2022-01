Andrea Gamurrini (dr.gam) è approdato su RaiPlay

FANO – dr.gam al secolo Andrea Gamurrini, cantante, chitarrista, autore, compositore e produttore marchigiano, è approdato (il 19 gennaio) su RaiPlay in diretta negli orari di punta (13.00 e 20.00) all’interno del format Ticket to Ride.

“RaiPlay è un contenitore culturale molto importante, che raggiunge più di 300.000 persone al giorno. ed essere scelto per un così lungo speciale radiofonico, trasmesso negli orari di punta, arrivando contemporaneamente a così tanta gente, è stato a dir poco entusiasmante” dice l’artista.

Dopo la bella introduzione di Ugo Coccia, per quasi mezz’ora si sono susseguite numerose tracce estrapolate dai live e live streaming di dr.gam degli ultimi anni.

Si è partiti con tre brani estratti dall’album “Another Family” (UNIVERSAL 2016).

Ad aprire, la title track “Another Family” e la hit “Italian Rastaman”, estrapolati dal LIVE al MEI 2020 di Faenza (RA) a chiusura della giornata più importante del 3 ottobre sul palco di Piazza del Popolo.

A seguire, la struggente “The Drop and the Flame”, divinamente riarrangiata per quartetto d’archi dal M° Peppe Vessicchio al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto ed eseguita magistralmente assieme ai Solisti del Sesto Armonico davanti ad un pubblico in delirio.

L’energia che trapela all’ascolto di questi primi documenti sonori, caratterizzati da melodie accattivanti, da sapienti trame armoniche, da un serrato interplay tra musicisti di primissimo livello, coinvolge il pubblico in un vortice di emozioni.

Ma dr.gam non si ferma a questo, anzi…nell’ultima parte si avvicenda nel riarrangiare i grandi della musica, da Marley a Sting fino a Stevie Wonder…,offrendo versioni di monumenti sacri come Waiting in Vain, Fragile, I wish, in una nuova veste acustica, accattivante e moderna, con una maestrìa ed una sicurezza che conferma lo spessore di questo artista.

Per ascoltare il podcast della diretta RayPlay clicca qui:

(Foto: La Vali)

