Auto finisce in un fosso e si ribalta, una donna trasportata all’Ospedale di Pergola

PERGOLA – Un nuovo incidente stradale si è verificato, questa mattina, alla periferia di Pergola. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cagli.

Per cause in fase di accertamento la conducente di un autoveicolo 4×4 ha perso il controllo del mezzo e si e ribaltata nel fosso adiacente alla carreggiata.

La squadra di Cagli, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto dall’auto la signora che si trovava alla guida, utilizzando tecniche specifiche. Successivamente la donna è stata trasportata, con un’ambulanza, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pergola.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

