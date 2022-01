A Jesi completato il trasloco della scuola Borsellino

JESI – Completato nel pieno rispetto dei tempi previsti il trasloco della scuola secondaria di primo grado Borsellino nella nuova sede della fondazione Colocci di Via Angeloni.

Gli operai del Comune, d’intesa con il personale scolastico, hanno infatti terminato lo spostamento di banchi, sedie, cattedre, lavagne e di tutto il materiale necessario per riprendere regolarmente le lezioni da venerdì prossimo.

La Borsellino ora potrà essere oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria di ampia portata programmato dall’Amministrazione comunale. I lavori, per oltre 2 milioni di euro – finanziati quasi interamente da un contributo ottenuto dal Ministero per l’Istruzione – prevedono l’adeguamento sismico, la revisione dell’impianto termico e l’adeguamento alle normative antincendio. Insomma, una scuola totalmente rimessa a nuovo per continuare a svolgere quell’importante ruolo di educazione e formazione a generazioni di studenti.

