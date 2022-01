Confessione di un fotoreporter, domenica al teatro comunale di Montecarotto incontro con Giuseppe Chiucchiù

MONTECAROTTO – Confessione di un fotoreporter al teatro comunale di Montecarotto domenica 9 gennaio 2022 ore 17

La Pro loco di Montecarotto con il patrocinio del Comune presenta il fotografo e giornalista Giuseppe Chiucchiù. Anche una sola fotografia può diventare un racconto concluso. Infatti anche in una singola immagine si possono leggere con attenzione tutti i particolari.

Sono proprio questi a raccontare la vita del soggetto, la sua condizione, il suo stato d’animo. Per ottenere buoni risultati il fotografo deve trasformarsi in attento regista. Non è affatto vero che un’immagine rubata descriva la realtà meglio di un immagine costruita.

La serata sarà moderata dalla giornalista Cristina Morbiducci e dal professor Stefano Schiavoni. Per informazioni e prenotazioni: 3398676503 – 3498767377

