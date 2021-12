Con lo scooter contro un camion, ragazzo in coma a Torrette

ANCONA – Si trova ricoverato in coma irreversibile, ma non ancora in stato di morte cerebrale, un ragazzo di 17 anni coinvolto mercoledì in un gravissimo incidente stradale nella zona industriale di Monsano.

Lo ha reso noto l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dove il ragazzo si trova ricoverato.

Il gravissimo incidente si era verificato tra via Puglie e via Romagna, a Monsano. Il ragazzo, che si trovava in sella ad uno scooter insieme ad un amico, era finito contro un camion.

Fin dal primo momento le condizioni del giovane erano apparse molto gravi, tanto che era stato subito trasportato all’ospedale anconetano di Torrette.

L’altro ragazzo – che nell’incidente aveva riportato lesioni leggere – era stato invece ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

