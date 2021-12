Rifondazione favorevole ad un Comitato cittadino per affrontare la vicenda della Caterpillar

JESI – Dal Partito della Rifondazione Comunista riceviamo: “Alcuni anni orsono era in voga un detto: Pensa globalmente ma agisci localmente. La vicenda della Caterpillar e le altre delocalizzazioni entrano dal nostro punto di vista, in questa visione.

Per questo il 5 gennaio avremo a Jesi, l’on. Simona Suriano, Gruppo misto, costituendo gruppo PRC, già intervenuta sulla vicenda Caterpillar presso il ministro con una interrogazione.

La parlamentare si intratterrà con la RSU ed i lavoratori, per ragionare e discutere su quali iniziative mettere in essere sia in Italia che a livello europeo, per iniziative di contrasto allo strapotere delle multinazionali. Quali aspetti legislativi rivendicare per mettere nelle migliori condizioni, le organizzazioni sindacali e poter agire per tempo contro scelte devastanti, quali quella che vede coinvolta la Caterpillar.

Mentre svolgiamo questo ruolo, riteniamo che il clima che si respira in città, non sia dei migliori.

Dalla vicenda della molotov alla Cgil, lo striscione degli anarchici per la Caterpillar strappato, sono segnali di regressione e teppismo non solo da condannare, ma che vanno interpretati come segnali preoccupanti di un sottobosco fascistoide che a modo suo interviene nella difficile situazione cittadina.

Il Partito della Rifondazione Comunista condivide la proposta di costituire un Comitato cittadino per la Caterpillar, le nostre azioni saranno in primo luogo rivolte alla soluzione positiva della vicenda, alla ricostruzione di una comunità che si prende cura delle situazioni di disagio e marginalizzazione. I segnali di cui parliamo qui sopra ci fanno anche dire che valori quali l’antifascismo e il dettato costituzionale debbono tornare ad essere valori fondanti della realtà territoriale per una cultura della tolleranza e della convivenza includente”.

