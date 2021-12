Scatta il piano freddo provinciale per accogliere le persone senza casa

JESI – Attivato fino al prossimo 28 febbraio 2022 il Piano Freddo Provinciale. Il documento è stato concertato e condiviso nell’ambito del Tavolo Provinciale per il Contrasto alla Povertà Estrema, coordinato dall’Asp Ambito 9, e che vede la partecipazione e la collaborazione di tutti e sei gli Ambiti Territoriali e Sociali della provincia di Ancona, le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato. Si tratta di posti in più per evitare che le persone senza dimora restino per strada nel periodo di maggior freddo.

Questa è una bella notizia. Infatti lo scorso inverno il Piano Freddo non si è potuto realizzare a causa dell’emergenza sanitaria che vedeva nel periodo di maggior freddo strutture con posti dimezzati o addirittura chiuse.

I posti straordinari previsti per questo inverno nella provincia sono 35 (15 in meno rispetto all’inverno 2019/2020) che si aggiungono ai 63 già attivi in via ordinaria; un segnale di ripresa importante nell’accoglienza delle persone senza dimora.

Dal 10 gennaio al 28 febbraio 2022, inoltre, sarà attivo un operatore di collegamento, in pianta stabile presso la struttura di accoglienza “Tenda di Abramo” di Falconara che sarà il punto di riferimento per le strutture della provincia per la disponibilità di posti e per far sì che non vi siano posti vuoti e persone per strada.

Non è la prima volta che la figura dell’operatore di collegamento viene attivata durante il Piano Freddo. Nell’inverno 2019/2020 è stato finanziato con Fondi Regionali dedicati alla grave marginalità adulta. Vista l’assenza di Fondi Regionali per il 2021, gli Ambiti della Provincia (meno uno) hanno deciso di autofinanziarsi riconoscendo l’importanza di una figura che metta in rete le strutture dell’accoglienza.

Hanno collaborato alla realizzazione del Piano Freddo Provinciale 2021/2022:

ASP AMBITO 9, Jesi ente capofila

ATS 8 – Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”

ATS 10 – Unione Montana Esino Frasassi

ATS 11 – Comune di Ancona

ATS 12 – Comune di Falconara

ATS 13 – Comune di Osimo

Un Tetto per Tutti , Polo 9 di Ancona

Casa delle Genti: Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina “P. Oscar” –

Tenda di Abramo di Falconara

Unità di Strada “RìBò” di Falconara

Centro Solidarietà Caritas “Don Luigi Palazzolo” di Senigallia

Centro Accoglienza “San Benedetto”, San Vincenzo De Paoli di Fabriano

Alloggio sociale “Asso di cuori” dell’A.S.S.O. di Osimo

