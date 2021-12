“Caterpillar, la politica regionale si prenda carico del destino dei lavoratori”

Presa di posizione del segretario regionale Fim Cisl Marche Mauro Masci e dell’operatore sindacale Fim Cisl Luigi Imperiale

JESI – Oggi, venerdì 17 dicembre, i lavoratori della Caterpillar riuniti in assemblea davanti ai cancelli dell’azienda hanno incontrato l’onorevole Alessia Morani e i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo e Maurizio Mangialardi con i quali è stato avviato un confronto diretto al fine di risolvere la delicata vertenza apertasi la settimana scorsa.

“Come Fim Cisl Marche ribadiamo che, oltre alla richiesta ministeriale già fatta da Fim – Fiom – Uilm Nazionali, è di fondamentale importanza il ritiro della procedura di mobilità ed il congelamento della stessa” dichiarano Mauro Masci, segretario generale della Fim Cisl Marche, e Luigi Imperiale, operatore Fim Cisl Marche.

“In vista dell’incontro congiunto previsto in Regione per martedì 21 dicembre, chiediamo al governo regionale di non tentennare di fronte a questo ennesimo scempio di una multinazionale, che ti comunica di voler chiudere e licenziare e il giorno dopo ti augura buon Natale con tanto di regali. I lavoratori non sono numeri da cancellare, ma persone con famiglie e dignità”.

