Con una manifestazione a Fano domenica si conclude l’annata pugilistica nelle Marche

di GABRIELE FRADEANI

FANO – Domenica (19 dicembre) con la riunione programmata dalla ASD Miami di Fano presso la palestra Biagioni, a Cuccurano, si chiude l’annata pugilistica regionale.

Dieci gli incontri in cartellone che coinvolgono pugili marchigiani ed emiliano romagnoli con la presenza di ben 13 società. Un pomeriggio tutto dedicato alla boxe che prenderà l’avvio alle ore 16 in pieno rispetto con le norme anticovid.

Presente anche un match femminile fra la fermana Corradetti e la fanese Merlini, due ragazze piene di temperamento cui è affidato il compito di aprire le ostilità. La società organizzatrice, la Miami di Fano, ha incluso due suoi atleti: gli elite Malafronte e Cervellera. Entrambi incroceranno i guantoni con avversari jesini; il primo, al limite dei 69 kg, se la vedrà con Pellonara, il secondo, nei 75 kg, con Abroud in combattimenti che, per lo meno sulla carta, dovrebbero essere molto equilibrati. Dagli junior agli elite sono presenti tutte la categorie pugilistiche con i migliori pugili marchigiani che non mancheranno di dare spettacolo.

Il programma

Junior kg 60: Kolodziej Davide (Pug. Jesina) vs Woch Giacomo (Pug. Fabriano); Youth kg 54: Corradetti Alessia (Nike) vs Merlini Fabiana (Phoenix); kg 69: Ciani Luca (Edera Boxe Forlì) vs Mazzoli Francesco (Boxe Biagini); kg 75: Atzori Francesco (Edera Boxe Forlì) vs Fiorente Daniele Gordini (Ravenna); Elite 2^ kg 60: Mujahed Nur (Pug. Jesina) vs Sdankziparwaz (Bolognina Boxe); kg 69: Parmegiani Leonardo (Cluana Boxe) vs Palmieri Massimo (Polisportiva Riccione); Malafronte Silvio (Boxing Miami) vs Pellonara Diego (Pug. Jesina); kg 75: Cervellera Mirko (Boxing Miami) vs Abroud Jamel (Pug. Jesina); Elite kg 75: D’Amato Pietro (Polisportiva Riccione) vs Khouaja Anass (Bolognina Boxe); Elite 2^ kg 80: Sembroni Simone (Olympia) vs Di Salvo Mattia (Boxe Biagini).

