A Bellocchi avviata una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

FANO – Con l’accensione delle luci dell’Albero di Natale avvenuta domenica pomeriggio nel piazzale della Chiesa di San Sebastiano, la comunità di Bellocchi ha dato il via anche alla raccolta fondi in favore della Caritas parrocchiale. Un’iniziativa voluta per sostenere le famiglie in difficoltà che prende appunto il nome di “Bellocchi Comunità”.

Quest’anno hanno aderito un numero maggiore di associazioni e la speranza è che cresca anche la raccolta che in passato ha contribuito a sostenere circa una cinquantina di nuclei famigliari. La prima raccolta fondi è iniziata ad aprile 2020 nel momento più duro e difficile della pandemia. E’ proseguita nell’agosto dello stesso anno con l’incasso di due attività svolte a Bellocchi, lo spettacolo teatrale del Gaf e il concerto del coro Pop Cor. In totale sono stati raccolti oltre 13.000 euro, una cifra rilevante che è stata utilizzata per l’acquisto di alimenti (6.0000 euro), pagamento bollette (3.500 euro), acquisto computer per didattica a distanza (2.300), pagamento affitti (1.400 euro)

Oltre a Il Paese dei Balocchi, Amici di Bellocchi, Verdevivo, Tra le Note, Compagnia Teatrale Il Gaf, Azione Cattolica Bellocchi, Vivamente quest’anno si sono aggiunte Circolo Acli Bellocchi e Club anziani Cicogna. Tutte realtà di Bellocchi che hanno deciso di adoperarsi per il proprio quartiere mandando un messaggio di forte solidarietà.

“Il Covid ha acuito ancor di più le difficoltà per molte famiglie – dicono dal comitato organizzatore – e non possiamo far finta di non vedere che c’è chi ha bisogno anche nelle esigenze quotidiane. Questa raccolta fondi servirà nuovamente per aiutare coloro che si trovano in stato di necessità. Fortunatamente la comunità di Bellocchi si è dimostrata molto sensibile e grazie al contributo di associazioni e volontari è stato possibile, e lo sarà anche in futuro, tendere una mano a chi oggi si trova in stato difficoltà”.

Per sostenere questa iniziativa è possibile effettuare un bonifico all’Iban: IT43D0851924302000000700680 intestato ad “Associazione Culturale Il Paese dei Balocchi inserendo la causale “Bellocchi Comunità”.

