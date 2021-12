Davide Rebellin, capitano della Work Service Vitalcare Videa, ha visitato a Marotta il nuovo stabilimento della Sodico

MAROTTA – Il maestro “veterano” Davide Rebellin, in occasione del primo raduno del gruppo, ha visitato il nuovo stabilimento produttivo del Gruppo SO.DI.CO, azienda leader nel settore cosmetico.

Lo sportivo, uno dei più longevi della storia italiana, ha incontrato Claudia Colomboni – responsabile marketing e comunicazione – oltre a Giuliano Gastreghini – responsabile amministrativo – che gli hanno mostrato il nuovo stabilimento, fiore all’occhiello del Gruppo, oltre ad incontrare personalmente i dipendenti della sede.

Rebellin, classe 1971, è da 30 anni nel mondo del professionismo e vanta un argento olimpico ottenuto a Pechino 2008 e oltre 60 successi tra cui spiccano le vittorie in alcune delle più importanti classiche monumento come la Freccia Vallone, l’Amstel Gold Race e la Liegi Bastogne Liegi a cui vanno aggiunte tutte le più prestigiose gare del calendario italiano come la Tre Valli Varesine, il Giro del Veneto, il Giro del Friuli, il Gp di Larciano, il Gp di Camaiore, il Trofeo Melinda, il Giro dell’Emilia e la Coppa Agostoni.

Nel 2020 è tornato a gareggiare per una formazione italiana, ma la sua stagione è stata compromessa a causa di una brutta caduta al Memorial Pantani del 18 settembre scorso. Dopo un periodo di riabilitazione è tornato in sella capitanando la WORK SERVICE VITALCARE VIDEA – squadra Continental italiana – per preparare la stagione 2022 nel corso della quale continuerà ad essere il punto di riferimento in corsa del team presieduto da Demetrio Iommi e un esempio da seguire per i ragazzi più giovani.

Il Gruppo So.Di.CO molto radicato nel territorio, conta oggi circa 200 dipendenti. Costituita nel 1992 come società distributrice di cosmetici, si è affermata negli anni come uno dei principali player del settore, conquistando una solida credibilità. I prodotti sono rigorosamente “Made in Italy” e si contraddistinguono per la qualità delle materie prime impiegate, la vastità di gamma, l’eleganza e la freschezza grafica delle confezioni. In pochissimi anni è anche riuscita ad imporsi come leader nel personal care in Italia e in Europa con i prodotti a licenza.

“La passione e la tenacia di Rebellin sono per noi grande fonte di ispirazione, condividiamo con lui e con la squadra sponsorizzata Vitalcare, i valori e l’impegno” – afferma Claudia Colomboni, – “ed è stato molto emozionante per tutti noi poter mostrare il nostro modo di lavorare e la crescita che ci ha visti protagonisti in questi anni sul nostro territorio.”

Il gruppo SO.DI.CO, leader nel segmento depilazione, distribuisce presso i canali della GD, GDO e drugstore prodotti per l’hair care e skin care con oltre 1200 articoli. La gamma SO.DI.CO comprende linee come Vitalcare, NaturaVerde, Dermasensitive+, Igiene+ oltre a moltissime licenze Disney, Warner Bros e Rainbow. L’azienda, nata oltre vent’anni fa a Senigallia, si propone come produttore di alta qualità, nel rispetto delle più severe norme igieniche e con i migliori prodotti naturali, biologici e certificati. È online al sito www.sodico.it

