“Pronto il progetto per potenziare le scogliere a Marina di Montemarciano”

Ausili e Fiorentini: “Monitoriamo costantemente la situazione e presto ci sarà un incontro con i cittadini”

ANCONA – Con una nota congiunta il consigliere regionale Marco Ausili ed il consigliere comunale di Falconara, Giorgia Fiorentini, fanno sapere che, insieme all’assessore Aguzzi, stanno monitorando “costantemente gli sviluppi della situazione dell’erosione della costa di Marina di Montemarciano”.

“Troppi anni sprecati non hanno permesso di difendere adeguatamente quel tratto di costa. Grazie alle recenti intese – aggiungono Ausili e Fiorentini – si è arrivati tuttavia al progetto preliminare, che prevede il potenziamento e il prolungamento delle scogliere per la parte sud di Marina e, per le parti restanti, un gigantesco ripascimento realizzato secondo nuovi e particolari criteri.

“Su questi criteri e su questo progetto, sui tempi che si hanno davanti e allo scopo di raccogliere le istanze degli operatori economici della costa, dei cittadini e delle amministrazioni, sarà organizzato presto un incontro.

“Il nostro obiettivo – aggiungono – è esporre a questo territorio il progetto, il suo cronoprogramma e tutte le indicazioni tecniche mediante cui si andrà ad operare. Quel che è certo è che nessuno rimarrà inascoltato e nessuno rimarrà solo davanti a questo problema”.

