Scontro tra auto, una si rovescia: due feriti trasportati in ospedale

JESI – Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via Piave, a Jesi.

Sul posto – alle 16.45 – sono subito intervenuti i Vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra loro ed una si è poi rovesciata lungo la carreggiata.

Due degli occupanti dei mezzi coinvolti nello schianto sono stati soccorsi e trasportati dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi.

La squadra del Distaccamento di Jesi dei Vigili del fuoco ha provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area dell’intervento in quanto una delle due auto era alimentata a metano. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it