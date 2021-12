Allarme nella notte per una lite, i carabinieri denunciano un quarantenne

JESI – I Carabinieri della Compagnia di Jesi, la notte scorsa, durante un controllo, hanno denunciato un quarantenne per detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile sono intervenuti alla periferia di Jesi dopo che, alla centrale operativa della Compagnia, era giunta, poco prima, la segnalazione che vi era in corso una lite tra alcune persone.

I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno controllato tutti i presenti. Un uomo di 40 anni è stato così trovato in possesso di una mazza da baseball. E per questo è stato denunciato.

