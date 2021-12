Vaccini anti-Covid, tre giornate di somministrazioni nella farmacia del FanoCenter

Aset Spa in prima linea contro l’emergenza. Prenotazioni già quasi full, sarà Pfizer il siero somministrato

FANO – La curva dei contagi è tornata a salire. L’emergenza Covid-19 resta dunque una costante, e le farmacie comunali gestite da Aset Spa si confermano ancora una volta in prima linea per fornire delle risposte concrete. Data l’evoluzione del quadro pandemico sia in Italia sia in Europa, la società dei servizi intende infatti contribuire nuovamente al potenziamento della campagna vaccinale, organizzando tre giornate di somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 presso la farmacia comunale del centro commerciale FanoCenter di Bellocchi di Fano.

Aset Spa risponde dunque prontamente alle richieste pervenute dal Servizio Sanitario Regionale su impulso del Commissario all’emergenza – il Generale Figliuolo – al fine di potenziare il servizio di vaccinazione prima delle imminenti festività natalizie. Numerose sono infatti le richieste di vaccinazione pervenute nelle ultime settimane presso le farmacie comunali.

Le somministrazioni – del tutto gratuite – verranno eseguite su prenotazione nelle giornate di giovedì 9 dicembre, giovedì 16 dicembre e giovedì 20 gennaio, sempre con orario continuato dalle 9 30 alle 16, presso gli spazi vaccinali allestiti in adiacenza alla farmacia comunale FanoCenter in via Luigi Einaudi 30 a Bellocchi di Fano. Data l’enorme mole di richieste si suggerisce di prenotarsi quanto prima. Per farlo basta contattare una delle sette farmacie gestite da Aset Spa (tutti i recapiti a questo link: https://www.asetservizi.it/farmacie-comunali/), dove sarà inoltre disponibile anche la modulistica che il giorno dell’appuntamento si dovrà presentare compilata insieme alla tessera sanitaria. L’orario della vaccinazione verrà comunicato dal farmacista al momento della prenotazione. I farmacisti vaccinatori – debitamente formati e abilitati – procederanno con la somministrazione del vaccino Pfizer. Le inoculazioni verranno eseguite in un contesto di assoluto controllo e nel rispetto delle norme.

Aset Spa ricorda, inoltre, che presso la farmacia comunale di Gimarra, in viale Romagna 133/F, dalle 9 30 alle 12,30 di martedì 14 dicembre sarà invece possibile usufruire, sempre su prenotazione del servizio di vaccinazione antinfluenzale.

Un ulteriore servizio a vantaggio dei cittadini a ribadire l’importanza del lavoro svolto dai farmacisti e la loro professionalità.

