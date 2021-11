Un ragazzo perde la vita in un tragico schianto lungo la Superstrada 76

CASTELBELLINO – Un ragazzo di 24 anni, Florenc Kasa, nato in Albania e residente a Genga, ha perso la vita questa notte lungo la Superstrada 76.

Il giovane, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Fabriano, ha perso improvvisamente il controllo dell’auto che stava guidando – una Bmw – ed è finito contro il guardrail.

In seguito al violento urto il giovane è deceduto sul colpo ed ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

In seguito al tragico incidente la Superstrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 ed agli agenti della Polizia stradale, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

www.laltrogiornale.it