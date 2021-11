Giovedì riapre a Pergola il punto vaccinazioni di prossimità

PERGOLA – Dopo la chiusura, poco più di un mese fa, con all’attivo più di 2700 inoculazioni effettuate, riapre il punto vaccinale gestito dai medici di medicina generale con il supporto di numerose associazioni di volontariato locali.

“Vogliamo prima di tutto ringraziare – affermano Alessandro Avaltroni, sindaco di Fratte Rosa; Davide Dellonti, sindaco di San Lorenzo in Campo e Simona Guidarelli, sindaco di Pergola – tutti i medici e i volontari per il grande lavoro effettuato nei mesi scorsi a favore della campagna vaccinale contro il Covid-19 e per essersi messi nuovamente a disposizione.

“Grazie anche ad Asur Marche, Area Vasta 1 e Regione Marche per aver messo a disposizione i locali a Pergola.

“Con l’avvicinarsi dell’inverno, è sicuramente un servizio prezioso, in particolare per i meno giovani, che possono effettuare la terza dose a Pergola, senza doversi recare più lontano.

“Le vaccinazioni riprenderanno infatti presso i LOCALI DEL DISTRETTO SANITARIO, che attualmente si trova ancora all’interno dell’OSPEDALE DI PERGOLA e a breve sarà trasferito a poche centinaia di metri, a partire da GIOVEDI 25 NOVEMBRE, secondo il seguente schema orario:

tutti i GIOVEDI dalle 14,30 alle 16,30

tutti i SABATO dalle 8,30 alle 11,30

Rinnovando ai cittadini l’invito ad aderire alla campagna vaccinazioni, fondamentale per uscire prima possibile dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ricordiamo che per poter usufruire del servizio a Pergola è necessario PRENOTARSI al numero 0721-778744.

“Per chi si trova in difficoltà e non ha possibilità di essere accompagnato in quegli orari, sarà disponibile un servizio di TRASPORTO tramite le associazioni di volontariato che collaborano all’iniziativa”.

