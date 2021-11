A Chiaravalle Giuseppe Pizzichini confermato segretario del Pd

Si è votato anche per la segreteria provinciale con la netta vittoria del candidato Falà su Cerioni

CHIARAVALLE – Si è svolto nei locali dell’associazione Isola il congresso del Partito democratico di Chiaravalle, convocato per il rinnovo della segreteria cittadina e per la votazione del nuovo segretario provinciale.

“Il nostro – si legge in una nota del partito – è stato il primo congresso della provincia di Ancona che si concluderà con l’elezione del segretario provinciale e regionale.

“L’assemblea, molto partecipata, ha registrato numerosi interventi e contributi al dibattito. Il segretario uscente Giuseppe Pizzichini, ha ripercorso gli anni della sua segreteria tutta incentrata sull’esigenza di costruire una prospettiva unitaria e condivisa per far rinascere il circolo di Chiaravalle. E l’assemblea tutta si è espressa riproponendo Pizzichini per un secondo mandato.

“Accettando la ricandidatura Pizzichini rinnovava il suo impegno e la sua determinazione nel continuare il cammino iniziato pensando da subito al prossimo impegno elettorale nel nostro comune.

“Sono poi intervenuti i due candidati per la segreteria provinciale, Jacopo Francesco Falà e Luigi Cerioni, esponendo le loro tesi congressuali: Falà con la mozione “Ripartiamo dai fondamentali” e Cerioni con la mozione “Uniti per il territorio”.

“L’incontro si è concluso con l’elezione all’unanimità di Giuseppe Pizzichini come segretario e del direttivo composto da Daniela Canafoglia, Pierfranco Cannizzaro, Simona Sartini, Roberto Martarelli, Roberta Ruggeri, Riccardo Frullini, Alessandro De Nicola e Ivano Rocchetti.

“Mentre la votazione per la segreteria provinciale ha visto la netta vittoria del candidato Falà su Cerioni”.

