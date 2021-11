Domenica alla Palestra di Metaurilia le selezioni regionali dei Campionati italiani boxe elite

FANO – La palestra di Metaurilia, sotto la regia della Asd Audax, sarà teatro domenica 21 novembre, dalle 17, delle selezioni regionali dei campionati italiani boxe elite.

“Stiamo assistendo – commenta Luciano Romanella, presidente della boxe regionale – ad una fioritura di manifestazioni nella nostra regione che fa bene sperare sul futuro del nostro sport che, nonostante la pandemia, registra un incremento anche dei praticanti,

agonisti e non. Merito delle società marchigiane che stanno lavorando veramente bene e che dimostrano come, attraverso la collaborazione di tutti, si possano ottenere ottimi risultati. Mi corre l’obbligo di ringraziare le Istituzioni che ci sono state sempre vicine ed hanno contribuito fattivamente ad ogni nostra manifestazione”.

L’assessore allo Sport Barbara Brunori ha dal suo canto rimarcato “il valore sociale e inclusivo dello sport e del pugilato in particolare. All’Asd Audax va riconosciuto il merito di accompagnare e sostenere l’impegni di tanti giovani e di atleti adulti che vogliono praticare questa disciplina. Rendendo accessibile questo sport, andiamo a cogliere il significato più profondo dello sport”.

“Abbiamo programmato – spiega Marco Minardi, presidente della Asd Audax – nove matches di cui quattro valevoli per le selezioni regionali dei campionati italiani elite, la massima categoria dilettantistica.

Le quattro categorie interessate sono: i 64, 69, 81, e 91 kg in cui ci si batterà per conquistare il diritto di vestire la maglia regionale ai prossimi campionati nazionali che si svolgeranno nel mese di dicembre a Montecatini.

Nei 64 kg si giocheranno la partita Kpogo Jérémie Victoire del Boxing Club Castelfidardo e Maski Yassine della Audax di Fano; nei 69 kg si affronteranno Gironelli Elia della Nike di Fermo e Baldoni Alessandro della Upa di Ancona; negli 81 kg ci sarà una lotta in famiglia in quanto si contenderanno la vittoria due pugili della Audax: Rukay Ervis e Santoli Michele; nei 91 kg si sono iscritti Cacchiarelli Davide del Boxing Club Castelfidardo e Pieroni Diego della GLS Dorica di Ancona. Un evento di tutto rispetto in cui spero che gli atleti della Audax interessati possano mettersi in luce”.

