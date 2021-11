Al volante senza patente o assicurazione, fermati in 11 dalla Polizia locale

JESI – Attività di Polizia locale di Jesi sempre più mirata alla sicurezza e alla tutela dei cittadini nel controllo della circolazione stradale e dunque forte azione di contrasto contro quelle violazioni che possono avere anche ripercussioni sulla copertura assicurativa in caso di incidente.

Solo nell’ultimo mese sono stati 6 i cittadini sorpresi alla guida di un veicolo benché sprovvisti di patente non avendola mai conseguita. Ed alcuni hanno reiterato la medesima violazione nel senso che sono stati fermati per ben due volte al volante. I relativi verbali, come da Codice della Strada, prevedono il pagamento di una somma che varia da 5.100 a 30.599 euro ed al fermo del veicolo per tre mesi. Con la reiterazione la violazione diventa di natura penale con la condanna fino ad un anno ed il veicolo definitivamente confiscato.

Sempre nello stesso periodo le pattuglie della Polizia locale hanno inchiodato altri 5 cittadini alla guida di veicoli sprovvisti di assicurazione. I verbali, in questo caso, prevedono una sanzione da 866 a 3.464 euro ed il sequestro dei veicolo.

Infine un verbale è stato emesso a carico di un cittadino straniero residente in Italia da oltre 60 giorni che circolava con veicolo non “nazionalizzato” ovvero con targa e immatricolazione di un altro paese. Il codice della strada prevede per tale violazione una sanzione da 711 a 2.842 euro e il fermo dei veicolo fino a nuova immatricolazione o trasferimento nel paese di origine.

