Dopo il violento nubifragio di martedì a Pontesasso evacuate 4 famiglie

FANO – In seguito all’attivazione del Centro operativo comunale, ieri sera il personale della Protezione civile di Fano si è messo all’opera, assieme ai Vigili del fuoco, per cercare di fronteggiare le conseguenze del violento nubifragio che, nelle scorse ore, si è abbattuto su Fano, in particolare nella zona di Pontesasso.

“Nella statale Adriatica e in via Lago di Varano – spiega il vicesindaco Cristian Fanesi – sono stati eseguiti diversi interventi con mezzi meccanici per favorire il deflusso delle acque mediante l’impiego di pompe idrovore per prosciugare le grandi quantità di acqua che si sono accumulate all’interno di 4 abitazioni, dove si sono verificati gravi allagamenti. Le quattro famiglie sono state fatte evacuare e sono state fatte accomodare per la notte in alcuni locali della Protezione civile. La situazione gradualmente sta tornando alla normalità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it