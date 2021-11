“Serve un confronto per chiarire le strategie della società aeroportuale Fanum Fortunae”

FANO – In merito alla convocazione della Commissione Garanzia e Controllo sulla situazione societaria della società aeroportuale fanese Fanum Fortunae, ospitiamo oggi un intervento del presidente Luigi Scopelliti (Lega).

“Pur non avendo ricevuto alcuna richiesta formale di convocazione della Commissione che, secondo quanto recita la norma di regolamento comunale richiede la sottoscrizione di almeno un terzo dei rappresentanti facenti parte della commissione stessa”, il presidente Scopellini “comunica di aver deciso di convocare in Commissione Garanzia e Controllo il sindaco Massimo Seri, il Dirigente comunale dott. Pietro Celani ed il presidente della società aeroportuale Fanum Fortunae, Massimo Ruggeri per chiarire gli ultimi sviluppi relativi alla società aeroportuale.

“La Lega di Fano ritiene importante – si legge sempre nella nota -, anche alla luce di quanto è emerso sulla stampa da parte dei colleghi dell’opposizione, che si apra un confronto pubblico per chiarire le strategie e gli sviluppi futuri relativi alla società aeroportuale Fanum Fortunae.

La Commissione perciò è stata convocata per lunedì 22 novembre, alle ore 18,30, in video conferenza, e sarà possibile essere seguita dalla cittadinanza tramite apposito collegamento al link di YouTube del Comune di Fano https://www.youtube.com/channel/UCsdorZuEsKR7V6dAKMJNlJw

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it