Nuovo allarme a Senigallia, il fiume Misa ha superato il livello di attenzione

SENIGALLIA – Il fiume Misa, al centro della città, ha superato il livello di attenzione e la Regione sta predisponendo l’installazione della paratie sul Ponte Garibaldi e sul Ponte degli Angeli dell’8 dicembre.

Dal pomeriggio, a Senigallia, in seguito alle criticità create dalla pioggia persistente, dagli allagamenti, dagli smottamenti e dalle frane in molti punti del territorio, è stata disposta l’apertura del Coc, il Centro operativo comunale, per monitorare la viabilità su tutto il territorio.

In serata, in via cautelare, su decisione dell’Amministrazione comunale sono state chiuse la Strada provinciale Arceviese, nel tratto compreso tra il Vallone e le Bettolelle (come percorso alternativo si consiglia la deviazione sulla Strada Corinaldese); la strada Scapezzano – Roncitelli; il tratto di Statale Adriatica Nord, tra la rotatoria del centro commerciale Il Maestrale e la Strada della Marina. Chiusa, a Cesano, anche la strada della Bruciata, dalla rotatoria per via Fiorini (vicino ai magazzini della Comes) fino all’ingresso del centro commerciale Il Maestrale. Inoltre il sottopassaggio delle Piramidi non è, al momento, percorribile.

Sono state, inoltre, segnalate due frane sulla Strada della Biscia e sulla Strada della Marina, entrambe non è transitabili.

Per domani (mercoledì 17 novembre) a Senigallia le scuole. di ogni ordine e grado, resteranno chiuse. La decisione è stata presa in serata dal sindaco. Resteranno chiusi anche i centri socio assistenziali.

Da diverse ore i Vigili del fuoco stanno intervenendo, a causa delle intense piogge cadute nel pomeriggio, in tutta la provincia di Ancona. Più di cento gli interventi già fatti per prosciugamenti di acqua, alberi caduti sulle strade, smottamenti e frane.

