Domenica al Teatro comunale di Cagli in scena “Sapore di sale grosso” il nuovo spettacolo del San Costanzo Show

CAGLI – Domenica 21 novembre alle ore 17.15 al Teatro comunale di Cagli va in scena Sapore di sale grosso, spettacolo comico del San Costanzo Show.

Dopo il debutto estivo la compagnia fanese riparte con questo nuovo spettacolo post-pandemia, portando sul palco personaggi ormai cari al pubblico ed altri tutti nuovi, con duetti, gag corali, videoproiezioni, coreografie e improvvisazioni. Il pubblico avrà l’occasione di scoprire e riscoprire le eccellenze e le celebrità marchigiane e non solo, dalle opere d’arte ai luoghi simbolo della regione, dalla preistoria ai giorni nostri passando per il Rinascimento. La poesia dantesca si combina al rap, quella leopardiana si lascia stravolgere, l’archeologia omaggia statue cittadine contese, la moda si adatta al mondo che cambia. Personaggi e aneddoti della storia, dello sport, dell’arte, del cinema e della musica: una storia marchigiana in chiave comica, in pieno stile San Costanzo Show.

Interpreti: Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey Di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni, Daniele Santinelli.

Regia: Oscar Genovese. Direzione artistica: Paola Galassi.

Grafica Michele Ambrosini. Foto di scena Luigi Angelucci.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Regione Marche e il supporto logistico del Polo Didattico 3 di Fano.

Prevendita online liveticket.it

Info biglietterie sancostanzoshow.com tel 328 4173247 (lun – sab ore 11-18)

L’evento è organizzato nel rispetto delle vigenti norme AntiCovid

