Danni per il maltempo, molti interventi dei Vigili del fuoco

ANCONA – Da diverse ore i Vigili del fuoco stanno intervenendo, a causa delle intense piogge cadute nel pomeriggio, principalmente nella zona di Jesi, ma anche in quelle di Ostra e Belvedere Ostrense.

Una trentina gli interventi già fatti per prosciugamenti di acqua, alberi caduti sulle strade e smottamenti.

Sul posto, oltre al personale del Distaccamento di Jesi, stanno lavorando diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti anche da Ancona e Arcevia, oltre al Nucleo Sommozzatori.

A Senigallia, in seguito alle criticità create dalla pioggia persistente, il sindaco ha disposto l’apertura del COC, il Centro operativo comunale, per monitorare la viabilità su tutto il territorio, principalmente sulla Strada provinciale Arceviese, a Vallone, sul Lungomare Italia, a Marzocca, e sulle strade della Marina e Berardinelli. In questi tratti di strada occorre prestare la massima attenzione per la presenza di fango lungo la carreggiata

La perturbazione odierna ha toccato anche le provincie di Fermo con una ventina di interventi ed Ascoli Piceno con circa settanta interventi.

Nelle foto: un intervento fatto dai Vigili del fuoco in via Cipressi, a Camerano, per un albero caduto e la situazione, nel tardo pomeriggio, lungo le strade di Senigallia

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it