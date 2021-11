Schianto tra due auto, due feriti trasportati in ospedale

LUNANO – Un nuovo incidente stradale si è verificato nella tarda serata, alle 21.45, lungo la Statale 687, a Lunano.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra loro. La squadra di Macerata Feltria dei Vigili del fuoco, intervenuta con due automezzi, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti, due dei quali sono stati trasportati al Pronto soccorso.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri.

