Perde l’orientamento, rintracciato e soccorso dai Vigili del fuoco

URBINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, in località San Giovanni in Ghiaiolo, alla periferia di Urbino, da dove una persona, accompagnata dal suo cane, aveva lanciato l’allarme in quanto aveva smarrito l’orientamento.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Urbino con mezzi fuoristrada, con l’Unità di comando locale e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Arezzo.

La persona che aveva perso l’orientamento è stata poco dopo individuata insieme al suo cane, in buone condizioni di salute. I Vigili del fuoco hanno provveduto a trasportarla nel vicino campo sportivo.

